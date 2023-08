Nuno Vieira, chefe de redação do jornal O JOGO, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. A saída de Otávio do FC Porto, a situação de Vlachodimos e a segunda jornada da Liga em grande destaque

Confira algumas frases fortes do programa:

"Imagino que Otávio fosse o jogador que o FC Porto menos quisesse perder"

"FC Porto perder, a poucos dias do fecho do mercado, um jogador que é a chave do FC Porto não só esta época como em muitas épocas do passado"

"Otávio entende o jogo do FC Porto de uma forma perfeita"

"Saída de Otávio é uma saída difícil de colmatar"

"De 40 para 60 milhões de euros? Só na Arábia seria possível. Os responsáveis pelo ministério do entretenimento entendem que querem contratar um jogador, contratam-no, pagam o que for necessário, cumprem as exigências salariais do jogador e o negócio fica fechado"

"O fenómeno Ronaldo é quase incomparável em termos mundiais, as audiências dispararam"

"Na Arábia não há limite, contratar o Otávio por 40 ou 60 milhões para eles é igual"

"Costuma entender que David Neres fique fora da equipa com tanta naturalidade"

"Vlachodimos nunca foi muito bem aceite pela comunidade benfiquista"