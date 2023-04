Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro, em mais uma edição do programa Visão de Jogo, analisam o triunfo do FC Porto sobre o Benfica (2-1), na Luz, a situação de Vítor Pereira no Flamengo e a temporada do Arouca

Confira algumas das frases fortes do programa:

"O FC Porto conseguiu ser superior ao Benfica desde o primeiro minuto"

"O Benfica nunca foi uma equipa equilibrada"

"Na perspetiva do FC Porto, aconteceu o melhor que podia acontecer"

"O FC Porto quis mais do que o Benfica"

"O FC Porto entrou com 11 campeões em campo frente ao Benfica"

"O Benfica ficou atordoado com a entrada do FC Porto"

"Poderá ter havido uma ideia coletiva do Benfica que mesmo jogando mal poderia ganhar o jogo"

"Benfica não teve capacidade de resposta em momento nenhum"

"Fica sempre a ideia de que os jogadores do FC Porto gostam muito de jogar contra o Benfica e os do Benfica não gostam de jogar contra o FC Porto"

"O Benfica tem sempre muitas dificuldades quando não consegue agarrar o jogo"

"Para o Benfica parece que é apenas mais um jogo, para o FC Porto é muito mais do que um jogo"

"Para o FC Porto, quase que se joga a história em cada jogo com o Benfica, para o Benfica apenas se joga mais três pontos"

"Se o Benfica visitasse o Dragão com 10 pontos de desvantagem, acho que o FC Porto esmagava o Benfica"

"O FC Porto deu um banho de bola ao Benfica"

"Gonçalo Guedes seria um jogador muito importante para este tipo de jogos"