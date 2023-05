Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo, com a análise à 32.ª jornada da Liga em grande destaque

Confira algumas das frases fortes do programa:

"Foi um jogo muito difícil para o FC Porto"

"O intervalo com descontos, durou 22 minutos, fez muito bem ao FC Porto"

"Houve dois fatores que explicam a derrota do Casa Pia: a vontade do FC Porto e a quebra física do Casa Pia"

"FC Porto mostrou que vai ter de ser o Benfica a ganhar o campeonato, nunca será campeão por o FC Porto o perder"