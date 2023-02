Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro analisam o clássico de Alvalade e a eliminatória dos quartos-de-final da Taça de Portugal entre Braga e Benfica

Confira algumas das frases fortes do programa:

"FC Porto é uma equipa mais habilitada do que o Sporting para lidar com a pressão".

"Vi o FC Porto mais confiante e a levar o jogo até onde queria."

"Os dois treinadores jogaram muito antes do jogo. Escolhas de Amorim surpreenderam-me".

"FC Porto mexeu com necessidade, Sporting mexeu por opção."

"Trincão é um talento, mas não é para jogar naquela posição."

"João Mário criou muitos problemas a Fatawu, que, defensivamente, passou por muitas dificuldades. Foi um risco tão grande que saiu ao intervalo".

"Entrada de Esgaio não é defensiva, mas é conservadora".

"Muito dificilmente, o FC Porto conseguirá ser campeão sem ganhar na Luz".

"Gonçalo Guedes tinha de continuar em campo."

"Braga ganha o jogo porque foi mais forte nos momentos mais importantes."

"Roger Schmidt é um grande treinador, mas teria sido ainda mais se tivesse colocado os três centrais logo após a expulsão e não no intervalo".

"Uma coisa é o Benfica ter argumentos para estar insatisfeito, outra coisa é o que vimos depois."

"É uma pena que o VAR não sirva para resolver o lance do Gonçalo Guedes, mas isto acontece em todos os campos."

"Imagens de Rui Costa não são as primeiras do género no futebol português, mas não gosto."