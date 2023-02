"Expulsão de João Mário? Não vemos nas imagens que o amarelo seja claramente errado"

Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro analisam a derrota polémica do FC Porto, em casa, diante do Gil Vicente, bem como o triunfo complicado do Benfica, em Vizela. Os oito pontos de vantagem do líder e as eliminatórias europeias são, também, alvo de discussão

Confira algumas das frases fortes do programa:

"O problema não esteve individualmente no Wendell, esteve no lado esquerdo do FC Porto".

"Gil jogou a segunda parte toda como se estivesse 11 contra 11".

"Gil não estava preparado para aquela abordagem. Ao não conseguir matar o jogo, colocou-se a jeito".

"Se Pepê marcasse, o jogo seria diferente. Duvido que o Gil conseguisse retirar algo de pontual depois disso."

"Pedir a Taremi que viesse fechar o lado esquerdo é muito complicado".

"Festejos comedidos no golo? Surpreendeu-me mais ver Navarro não marcar o penálti".

"Há erros que são difíceis de entender."

"Eu não consigo dizer que um jogador, no lance da expulsão do João Mário, ia ficar numa clara posição para fazer golo. Não vemos nas imagens que o amarelo seja claramente errado."

"Há lances que são subjetivos. O VAR tem de ter a sensibilidade de chamar o árbitro aos monitores."

"Só há uma razão para as pessoas não verem lances tão óbvios: incompetência."

"Vizela é uma equipa que joga muito bem. Sabe o que quer em campo."

"Parecia mais perto o empate do Vizela do que o segundo golo do Benfica, que caiu um bocadinho do céu."

"Rendimento de Bah não é superior, nesta altura, ao de Gilberto."

"Não coloco o Braga fora da discussão do título, nem o FC Porto. Independentemente do resultado do dérbi do Minho."

"Aursnes deve ficar com o lugar de Chiquinho, não tenho muitas dúvidas sobre isso. Não estou a ver o João Mário a fazer essa posição."

"A ausência de um jogador não pode ser problema para uma equipa grande. Se Schmidt tivesse as ausências de Sérgio Conceição, então...".

"Título resolvido? Nos anos 90, diria que sim. Futebol português evoluiu desde então."

"A força do futebol italiano talvez seja maior do que a do futebol português. Não entendo o primeiro amarelo a Otávio."