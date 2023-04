"Estamos na Páscoa, mas não acredito em coelhos neste clássico!"

Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro, todos intervenientes no programa "Visão de Jogo", da "TSF" e de "O JOGO", respondem a três questões sobre o clássico entre o Benfica e o FC Porto, numa fase crucial da temporada e que poderá definir muito da luta pelo título e pelos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

O que se pode esperar deste clássico no Estádio da Luz?

Vítor Santos

Partida fechada

O enquadramento do jogo, em função da vantagem pontual no Benfica na liderança, que lhe possibilita jogar com dois resultados, vitória e empate, permite pensar que assistiremos a uma partida fechada, entre duas equipas que se encaixarão, procurando não cometer erros. Seguindo a matriz habitual aplicada nos clássicos, Sérgio Conceição, obrigado a vencer, procurará apresentar um FC Porto agressivo na pressão alta e empreendedor, que impeça o tipo de jogo em que o adversário se sente confortável e que consiste na segurança em posse de bola, com circulação rápida e variações de flanco. Espero, portanto, um jogo fechado, mas tudo poderá mudar rapidamente se alguma das equipas conseguir marcar cedo.

Luís Freitas Lobo

Um clássico aberto

Sem poder de decisão claro sobre o título devido à distância pontual, espero um clássico mais aberto com ambas as equipas a quererem assumir a iniciativa ofensiva do jogo. Não há (muito) espaço para estratégias de expectativas pelo que espero o FC Porto a querer pressionar alto e o Benfica no seu sistema habitual de falsos-alas agressivo a sair rápido pelos três corredores. Será, talvez, um jogo de pressão contra pressão no corredor central e de busca pelos desequilíbrios nas faixas onde os espaços podem-se abrir mais à velocidade.