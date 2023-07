"Arranque da época? Colocaria Benfica e FC Porto no mesmo patamar"

Vítor Santos, Luís Freitas Lobo e João Ricardo Pateiro em mais um programa Visão de Jogo. A pré-época dos três grandes é analisada, especialmente a de Benfica e FC Porto, que abrem a temporada com a Supertaça. Alguns negócios, como Alan Varela, Nico ou João Félix, são também escalpelizados

Confira algumas das frases fortes do programa:

"Nico González e Alan Varela serão jogadores do FC Porto não tarda"

"Acho que Benfica e FC Porto estão mais fortes."

"Kokcu parece-me que tem algumas limitações do ponto de vista defensivo, mas tem muita qualidade."

"Varela tem de chegar o mais rapidamente possível ao FC Porto. Tem qualidade, mas tem de ser enquadrado na ideia de Conceição."

"FC Porto pode melhorar sem bola, Benfica pode jogar mais pelos flancos."

"Não estou a ver o Di María a fazer 90 minutos. Mais vale fazer 60 minutos espetaculares do que estar a arrastar-se até ao fim."

"Sendo campeão e com os reforços, o Benfica pode partir de uma pole position."

"Colocaria Benfica e FC Porto no mesmo patamar. Benfica começará com três corpos estranhos, FC Porto só com um: Alan Varela."

"Em 2010, contra todas as expectativas, FC Porto venceu o Benfica na Supertaça. Marcou um pouco a época."

"O jogador do ataque do FC Porto que eu vejo a sair é o Taremi".

"Atlético de Madrid não vai facilitar a saída de João Félix. Só em condições especiais é que pode ir para o Benfica."

"Não acredito que Félix tenha sido aconselhado por Jorge Mendes para prestar as declarações que prestou. Não podia fazer aquilo. É uma tremenda falta de respeito para com o Atlético de Madrid."

"Félix foi vendido por 120 milhões e agora pode regressar como emprestado. É bizarro."

"Tenho dificuldade em perceber a obsessão por Bento."

"Benfica não quis chegar a determinados valores por Bento. E fez bem, porque o guarda-redes não parece ter esse nível".

"Ficaria surpreendido se Gonçalo Inácio fosse solução permanente para a posição de médio defensivo."

"Amorim está a tentar com Gonçalo Inácio o que Guardiola fez com Stones. Começar como defesa e, depois, avançar para o meio campo".

"Zanoli? É um bom lateral e defende bem. A esse nível, gosto muito dos italianos, mesmo os de equipas médias."

"Braga é mais equipa e é favorito, mas as equipas sérvias sabem jogar. Não estamos a falar de um adversário das Ilhas Faroé."