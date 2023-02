Safira marcou no triunfo do V. Guimarães frente ao Chaves

A já tradicional eleição do melhor golo da jornada continua e o método mantém-se o mesmo das épocas precedentes. O processo repete-se durante as 34 jornadas da I Liga. Será sempre o leitor a responder à pergunta: qual o melhor golo? A escolha, feita pela redação d' O JOGO, será sempre reduzida a cinco candidatos. Recorde os lances e deixe-nos o seu voto no que toca à 18.ª jornada.

Recorde os lances:

- Yuki Soma (1-0, Casa Pia-Santa Clara)

- Moufi (1-1, Boavista-Portimonense)

- Safira (2-1, V. Guimarães-Chaves)

- Wendell (0-1, Marítimo-FC Porto)

- Matheus Reis (4-0, Sporting-Braga)