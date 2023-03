Sporting apresenta o autocarro para as equipas femininas: confira os detalhes

Estará ao dispor dos diversos escalões.

De forma a corresponder às necessidades das equipas femininas, o Sporting já conta com um novo e personalizado autocarro e deu mais um passo para brindar mais e melhores condições às jogadoras, da equipa principal aos escalões de formação.

O veículo foi apresentado na Academia Cristiano Ronaldo, num momento simbólico que contou com a presença do presidente Frederico Varandas, alguns elementos da Direção, e ainda nove jogadoras da equipa principal verde e branca. Em declarações aos meios de comunicação do emblema Leonino, a capitã Ana Borges não tem dúvidas que o clube está no rumo certo. "Já tínhamos inaugurado a sala de recuperação com piscina de água fria e quente e agora este autocarro, não exclusivamente para a equipa principal, mas para todos os escalões. Há muitas coisas que estão a melhorar, isto é só mais um passo naquilo que o Sporting tem feito no projeto do futebol feminino ".

Em linhas similares ao autocarro da equipa principal masculina, neste predominam também os tons de preto e verde e na parte traseira, além de referir o mesmo lema "Jogamos sempre em casa", e destaca-se, sobretudo, a presença de uma enorme leoa em pleno rugido. Além disso, nas faces laterais, é também visível o palmarés das leoas: dois Campeonatos Nacionais, três Taças de Portugal e duas Supertaças.