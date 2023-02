Um português como diretor técnico da equipa feminina do Bayern

Francisco Fardilha foi esta terça-feira anunciado pelo clube alemão.

O português Francisco Fardilha é o novo diretor técnico da equipa feminina do Bayern Munique, anunciou esta terça-feira o clube bávaro em comunicado, com o arranque no cargo marcado para 1 de março deste ano.

O luso de 36 anos, que já trabalhou na academia do Lille e como diretor técnico do plantel feminino do Bordéus, chega agora a uma das potências do futebol. "Fiquei muito honrado com o convite para me juntar a uma instituição tão prestigiada. Sinto-me perfeitamente alinhado com a visão e valores do clube, e anseio por trabalhar de perto com jogadoras e staff, tanto do plantel profissional como das camadas jovens", declarou o português, citado em comunicado.

A diretora desportiva, Bianca Rech, mostrou-se "muito feliz" pela chegada de Fardilha, apontando a prospeção e o recrutamento como uma das áreas de atuação do português.

Outra das missões será a "construção de outra ponte entre o desenvolvimento de talentos e a primeira equipa", num "passo importante para o desenvolvimento do projeto feminino do Bayern".