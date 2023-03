O Arsenal apurou-se esta quarta-feira para as "meias" da Champions feminina. Depois de ter perdido (1-0) na primeira mão dos "quartos", os "gunners" bateram o Bayern (2-0) no Emirates. Frida Maanum inaugurou o marcador à passagem dos 19 minutos, com uma autêntica "bomba", após uma bela jogada. Veja o golo.