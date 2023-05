Tricampeão Benfica goleia Torreense e chega ao 20º triunfo na Liga BPI

As águias estão a apenas três golos de alcançar a marca dos três dígitos no campeonato.

O Benfica recebeu e venceu o Torreense por 5-1, na 21ª e penúltima jornada da Liga BPI.

No Seixal, Nycole Raysla, com um bis, Bibocas, Cloé Lacasse e Carolina Correia marcaram para as águias - que, no passado domingo, dia 7, se sagraram tricampeãs nacionais -, enquanto a norte-americana Morgan Turner, saída do banco de suplentes, reduziu para a turma de Torres Vedras.

Com este triunfo, o 20º para o campeonato, a formação encarnada, comandada por Filipa Patão, passa a somar 60 pontos, tendo chegado aos 97 golos marcados na presente edição da prova. Já o conjunto orientado por José Vasques é sétimo classificado, com 21 pontos.

Ficha de jogo:

Benfica - 5

Torreense - 1

Campo nº 1 do Benfica Campus, no Seixal

Árbitro: Liliana Duarte (AF Coimbra)

Benfica - Rute Costa; Carolina Correia, Sílvia Rebelo (Carole Costa, 16") e Ana Seiça (Christy Ucheibe, INT); Marta Cintra (Jéssica Silva, 72"), Andreia Faria (Andreia Norton, 65"), Ana Vitória e Cloé Lacasse (Lara Martins, 65"); Kika Nazareth, Bibocas e Nycole Raysla

Treinadora: Filipa Patão

Torreense - Lysianne Proulx; Mariana Rosa, Sara Teixeira, Matilde Figueiras e Ellie Walker; Angeline da Costa (Samantha Chang, 65'), Margarida Sousa (Maria Malta, 90') e Neuza Besugo (Morgan Turner, 65'); Rafa Sudré, Lara Pintassilgo (Érica Bispo, 80') e Ana Rocha (Jassie Vasconcelos, 65')

Treinador: José Vasques

Golos: Bibocas (6"), Nycole Raysla (40" e 80"), Cloé Lacasse (56"), Carolina Correia (63") e Morgan Turner (76")