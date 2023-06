Três jogadoras da Liga BPI na convocatória do Canadá para o Mundial feminino

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Cloé Lacasse, do Benfica, Marie-Yasmine Alidou, do Famalicão, e Lysianne Proulx, do Torreense, integram a lista de 25 futebolistas chamadas pela selecionadora Bev Priestman.

Bev Priestman, selecionadora do Canadá, anunciou, esta quinta-feira, a convocatória para a nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto.

A guarda-redes Lysianne Proulx, do Torreense, a médio ofensivo Marie-Yasmine Alidou, que, no passado dia 27 de maio, levantou a Taça de Portugal com a camisola do Famalicão, e a avançado Cloé Lacasse, que conquistou um "triplete" pelo Benfica na presente época - Liga BPI, Taça da Liga e Supertaça - integram a lista de 25 jogadoras chamadas.

Na fase final do certame intercontinental, a formação canadiana está inserida no Grupo B, juntamente com Austrália - uma das anfitriãs da prova -, República da Irlanda e Nigéria.

Confira as 25 convocadas da selecionadora Bev Priestman (a lista final terá de ser reduzida a 23 futebolistas):

Guarda-redes: Sabrina D´Angelo (Arsenal), Lysianne Proulx (Torreense) e Kailen Sheridan (San Diego Wave)

Defesas: Kadeisha Buchanan (Chelsea), Allysha Chapman (Houston Dash), Vanessa Gilles (Lyon), Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain), Jayde Riviere (Manchester United), Jade Rose (Harvard University Women's Soccer) e Shelina Zadorsky (Tottenham)

Médios: Marie-Yasmine Alidou (Famalicão), Simi Awujo (USC Women's Soccer), Jessie Fleming (Chelsea), Julia Grosso (Juventus), Quinn (OL Reign), Sophie Schmidt (Houston Dash) e Desiree Scott (Kansas City)

Avançados: Jordyn Huitema (OL Reign), Cloé Lacasse (Benfica), Clarissa Larisey (BK Häcken), Adriana Leon (Portland Thorns FC), Christine Sinclair (Portland Thorns FC), Nichelle Prince (Houston Dash), Deanne Rose (Reading) e Evelyne Viens (Kristianstads DFF)