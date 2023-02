Treinos da Seleção feminina cancelados devido ao ciclone Gabrielle

Ainda assim, O JOGO sabe que, domingo e segunda-feira, as jogadoras vão treinar no hotel onde a comitiva portuguesa está instalada.

A Seleção Nacional de futebol feminino, que se encontra na Nova Zelândia a preparar a final do play-off intercontinental de acesso ao Campeonato do Mundo deste ano, não irá treinar este domingo nem na segunda-feira no Complexo Desportivo de Gower Park.

Por decisão da FIFA, organismo que tutela o futebol mundial, as sessões de trabalho foram canceladas devido ao ciclone tropical Gabrielle, que está a agravar as condições meteorológicas naquela região.

Ainda assim, O JOGO sabe que, nos próximos dois dias, as jogadoras vão continuar a treinar no hotel onde a comitiva portuguesa está instalada.

O cancelamento dos treinos poderá estender-se até terça-feira, caso se concretize a previsão de ventos fortes e chuvas devastadoras para a cidade de Hamilton.

Recorde-se que, a 22 de fevereiro, a equipa das Quinas vai defrontar Tailândia ou Camarões no encontro decisivo de apuramento para o Mundial, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto. Antes desse duelo, Portugal realizará um jogo de preparação, contra a Nova Zelândia, no dia 17.