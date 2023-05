Treinadora Mariana Cabral prolonga ligação ao Sporting até 2025

A técnica, de 35 anos, está ao leme da equipa principal de futebol feminino do conjunto de Alvalade desde 2021.

O Sporting anunciou, esta terça-feira, a renovação de contrato de Mariana Cabral, treinadora da equipa de futebol feminino, até 2025.

No momento da assinatura do novo vínculo que liga ambas as partes, a técnica, de 35 anos, mostrou-se feliz e agradeceu o voto de confiança do clube leonino. "Primeiro, quero agradecer ao presidente Frederico Varandas, ao Hugo Viana, à Margarida Batlle Y Font e, obviamente, a toda a Direção e estrutura por continuar a acreditar no nosso trabalho e pelo voto de confiança, sabendo nós que, no Sporting, a exigência é muito alta. Tem de ser assim, é um clube muito grande. A época não foi aquilo que desejávamos que fosse, mas nós acreditamos muito, o clube também acredita e acho que essa sintonia de vontades vai continuar a fazer com que todos possamos crescer juntos", realçou.

Mariana sublinhou também que o crescimento contínuo do projeto é um objetivo do conjunto verde e branco. "Conheço bem o clube, o clube também me conhece muito bem e sabemos quais são os nossos pontos fortes e fracos, aquilo que temos de melhorar e onde o projeto precisa de evoluir e crescer. Isso vai acontecer e eu quero muito contribuir. Nos últimos oito anos, o Sporting tem contribuído imenso para que o futebol feminino em Portugal cresça em todas as categorias e escalões. Isso vai continuar a acontecer de forma muito evidente e estamos cá para contribuir para isso", assegurou.

Para a treinadora natural de São Miguel, nos Açores, o caminho vai continuar a ser trilhado de forma fiel ao ADN do clube e à sua efetiva aposta na formação. "Felizmente, o Sporting tem uma formação que é a melhor do país e o projeto vai continuar a ser esse: a valorização das nossas jovens jogadoras, da equipa e do clube. Faz parte do ADN do Sporting, não só no futebol feminino nem no futebol, mas em todas as modalidades. A qualidade no futebol feminino já existia, mas agora ainda há mais qualidade e quantidade. As jogadoras são diferentes em termos técnicos, no conhecimento tático do jogo, em termos físicos, portanto, todos os anos, há gerações e jogadoras novas a aparecer", referiu.

Sobre a próxima temporada, a timoneira salientou que as leoas vão lutar por todos os títulos. "O Sporting é sempre candidato a ganhar todas as competições em que se encontra. É esse o nosso pensamento, queremos estar no topo", rematou.

Ao leme da equipa principal do futebol feminino do Sporting desde 2021, Mariana Cabral conquistou, até agora, dois troféus: uma Taça de Portugal e uma Supertaça, ambos em 2021/22.