Treinadora do campeão europeu Lyon participa em palestra da FPF

Sónia Bompastor, treinadora da equipa feminina do Lyon, vai participar numa "Talk" que a Federação Portuguesa de Futebol realiza no dia 6 de março, na Cidade do Futebol.

A treinadora francesa, que tem também nacionalidade portuguesa, foi uma das grandes futebolistas da sua geração, passando por La Roche, Montpellier, PSG, Magic Jack e Lyon (onde foi campeã europeia de clubes por duas vezes e campeã francesa em oito ocasiões).

É também internacional francesa em 158 ocasiões, tendo marcado 18 golos.

Sónio Bompastor, de 42 anos, assumiu depois a pasta de coordenadora técnica do Lyon, entre 2014 e 2020, e nas últimas três épocas comanda a equipa feminina, que é a vencedora da última Liga dos Campeões feminina.