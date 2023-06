Treinador português deixa comando da equipa feminina do Flamengo

Luís Andrade não resistiu à eliminação nos quartos de final do Brasileirão, em que o Flamengo foi goleado pelo Santos.

Luís Andrade já não é o treinador da equipa feminina do Flamengo, com o clube a ter anunciado a demissão do técnico português na sequência da eliminação nos quartos de final do Brasileirão, após uma goleada sofrida contra o Santos (1-4).

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que Luis Andrade não é mais técnico da equipe profissional de futebol feminino. Agradecemos pelos serviços prestados e desejamos sucesso na sequência da carreira", escreveu o clube, numa nota publicada pela Globo Esporte.

Andrade comandava o Flamengo desde dezembro de 2021, deixando o clube com um registo de 39 vitórias, oito empates e 16 derrotas em 63 jogos.