Treinador em guerra com a Federação da Nigéria por salários em atraso das atletas

A poucos dias do início do Mundial feminino, o treinador da seleção nigeriana, Randy Waldrum, está em guerra com a Federação daquele país por alegados atrasos em atraso das atletas.

A nove dias do início do Mundial feminino, na Austrália e Nova Zelândia, instalou-se a polémica na seleção nigeriana. O treinador Randy Waldrum deu uma entrevista ao "On The Whistle podcast" na qual revelou que tanto a equipa técnica como as jogadoras têm salários em atraso de meses e até anos.

"Não vou continuar calado", começou por dizer o técnico de 66 anos. "Continuo no cargo por respeito às jogadoras. Caso contrário, já tinha ido embora ao tempo. Há cerca de meses, recebia 14 meses de salário. Agora, passei a receber sete. Já para não falar que há jogadoras que ainda nem receberam o bónus de um torneio disputado nos EUA há já dois anos. É revoltante", acusou, deixando, ainda, críticas à Federação.

"Estou aqui [no cargo] há dois anos e meio. Em todo este tempo, nunca ninguém da Federação veio ter comigo a perguntar se precisava de alguma coisa. Não me vou calar mais. Em outubro, todos os países receberam 960 mil dólares da FIFA para começar a preparar o Mundial. Onde é que está esse dinheiro? O que é que fizeram com ele?", questionou.

A Nigéria, que conta na seleção com nomes como Chiamaka Nnadozie (PSG) ou Rasheedat Ajibade (Atlético de Madrid) começa o Mundial no dia 20 de julho, diante do Canadá, e o "The Guardian" avança que a insatisfação das jogadoras é tal que pensam até em fazer boicote. Perante a polémica e as declarações do treinador, a Federação da Nigéria já reagiu e também foi tudo menos meiga nas palavras.

"Toda a gente sabe que a FIFA dá dinheiro a todas as seleções que vão participar no Mundial. A Nigéria viajou para o Japão para disputar jogos, viajou para o México para jogar um torneio e ainda foi até à Turquia fazer mais testes de preparação", começou por dizer Ademola Olajire, diretor de comunicação do organismo, deixando críticas ao selecionador.

"Atualmente, a equipa está a treinar Gold Coast, na Austrália. É o senhor Randy Waldrum que está a pagar tudo isto? Ele diz que só está a trabalhar e continua no cargo por causa das jogadoras. Mas o objetivo dele foi sempre acrescentar no currículo a liderança de uma seleção no campeonato do Mundo. Ele é o pior treinador que já treinou a Nigéria", atirou.