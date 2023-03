Treinador do Braga após empate na Taça: "Sabíamos que o jogo ia ser muito faltoso"

Declarações de Gonçalo Nunes, treinador do Braga, no final do encontro com o Racing Power (0-0), referente à primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino

Reação ao empate: "Não estamos satisfeitos com o que conquistámos hoje. Vínhamos com a intenção e queríamos ganhar, e tivemos condições para o fazer. Fizemos um jogo em crescendo, tivemos alguma dificuldade nos primeiros 25 minutos, onde não conseguimos ligar tanto para sair em transição e ter a bola, como estávamos preparados para fazer. Mas fomos crescendo e, no final da segunda parte, já conseguimos ter mais bola e jogar no meio-campo do adversário. A segunda parte foi mais dentro do que temos capacidade para fazer. Tivemos três ou quatro boas situações para finalizar melhor, não o fizemos e falhámos inclusivamente uma grande penalidade, no final, mas levamos a eliminatória ainda dependente de nós, apesar de não termos conseguido aquilo que queríamos para este jogo."

Dificuldades em ajustar: "Sabíamos que o jogo ia ser muito faltoso, muito intenso, de duelos, com muitas paragens, muita bola no ar. Era o que esperávamos de uma equipa que faz muito desse jogo direto e de primeira bola o seu jogo. Tivemos alguma dificuldade em ajustar-nos, mas, como disse, fizemos isso em crescendo. Não houve muitas oportunidades, mas houve as suficientes para termos definido de outra maneira e levarmos daqui uma vantagem, que era claramente o que queríamos. Vamos certamente ser mais felizes e fazer melhor na nossa casa".