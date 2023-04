Treinador de equipa espanhola terá enviado fotografia de cariz sexual às jogadoras

Randri García, treinador do Alhama, da primeira divisão do futebol feminino em Espanha, está a ser acusado de comportamentos impróprios para com as jogadoras do clube.

Randri García, treinador da equipa feminina do Alhama CF, da primeira divisão de Espanha, terá enviado uma fotografia de cariz sexual para um grupo de WhatsApp no qual está, inclusive, uma jogadora que é menor de idade. A notícia foi avançada pelo jornal espanhol Mundo Deportivo e está a dar muito que falar no país vizinho.

De acordo com a imprensa, este foi mais um acontecimento a juntar a muitos outros comentários impróprios. As jogadoras serão vítimas de insultos machistas, faltas de respeito e tratamento discriminatório, com o técnico a fazer regularmente críticas sobre o físico e a orientação sexual das atletas. Além disso, terá entrado por diversas vezes no balneário sem avisar as jogadoras enquanto estas tomavam banho.

O treinador, filho do presidente do clube, está no Alhama desde 2018 e tem contrato até junho. Entretanto, o clube espanhol afirmou, em comunicado, que não há "qualquer incidente grave a envolver as jogadoras" e que, a respeito da alegada fotografia enviada para o grupo das atletas, abriu uma "investigação interna há vários dias" para apurar o que aconteceu.