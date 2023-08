Torreense apresenta mais três caras novas para a equipa de futebol feminino

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

As brasileiras Janaina Weimer e Rafaela Rufino e a jovem guardiã Leonor Faria vão fortalecer o plantel às ordens de José Vasques.

O Torreense anunciou, esta terça-feira, as contratações da guarda-redes Leonor Faria, da defesa Rafaela Rufino e da avançado Janaina Weimer para a equipa de futebol feminino.

A jovem guardiã, de 18 anos, chega ao conjunto do Oeste proveniente do Braga, enquanto a lateral-direito, de 29 anos, e a atacante, de 23 anos, ambas jogadoras brasileiras, vestiram a camisola do Racing Power nas últimas três temporadas.

A turma de Torres Vedras já tinha fortalecido o plantel às ordens do técnico José Vasques com Chinyelu Asher (ex-AIK, da Suécia), Catarina Pereira (ex-Braga), Carolina Correia (ex-Benfica) e a internacional venezuelana Daniuska Rodriguez, que está de regresso a uma casa que bem conhece - representou o Torreense em 2021/22.