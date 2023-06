"Tivemos de mostrar os genitais para ir ao Mundial. Rapidamente tirei as cuecas..."

Antiga jogadora da Suécia conta a forma humilhante como tiveram de provar que eram mulheres para estar no Mundial da Alemanha, em 2011

A ex-futebolista sueca Nilla Fischer relatou, no seu livro, o constrangimento que as jogadores tiveram de passar para estarem no Mundial de 2011, na Alemanha, para provarem que eram de facto mulheres, pois a FIFA exigia que as federações comprovassem o género das atletas, por suspeitas relacionados com seleções africanas de competirem com homens.

"Disseram-nos para não nos depilarmos 'lá em baixo' durante os próximos dias e para mostrarmos os nossos órgãos genitais ao médico. Ninguém percebe da depilação, mas fizemos o que nos foi dito. Pensámos: como é que isto chegou a este ponto? Porque é que somos obrigadas a fazer isto agora? Deve haver outras formas de o fazer. Devemos recusar? Ao mesmo tempo, ninguém queria pôr em risco a oportunidade de disputar um Campeonato do Mundo. Simplesmente tivermos de fazer essa merda", atirou.

Entretanto, abordou o tema em entrevista ao jornal sueco Aftonbladet: "Compreendi o que tinha de fazer. Rapidamente tirei as calças de treino e as cuecas ao mesmo tempo.

ao mesmo tempo. O fisioterapeuta acenou com a cabeça e disse 'sim', e depois olhou para o médico que estava de costas para mim. Quando todas as pessoas da nossa equipa foram examinadas, ou seja, expuseram a sua vagina, o médico pôde assinar que a equipa sueca de futebol feminino era constituída apenas por mulheres".