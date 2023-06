Tetracampeão inglês Chelsea resgata Catarina Macario ao bicampeão francês Lyon

A internacional norte-americana assinou contrato com o clube londrino até 2026.

O Chelsea, que venceu a liga inglesa e a Taça de Inglaterra de futebol feminino na atual temporada, anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Catarina Macario.

A jovem criativa, de 23 anos, que era uma das principais figuras do bicampeão francês Lyon, assinou pelas "blues" até 2026 e vai envergar a camisola 9.

Nas primeiras palavras como futebolista do conjunto londrino, Catarina disse o seguinte: "Mal posso esperar para começar a minha jornada aqui. Sinto-me muito feliz por assinar pelo Chelsea e desejo representar bem o clube nos próximos anos. Posso atuar na posição 10 ou como uma 9 mais tradicional. Estou ansiosa por conectar-me com tantas boas jogadoras, como Sam Kerr, Lauren James ou Guro Reiten. Também vai ser bom reencontrar a Kadeisha Buchanan. Quero ajudar o Chelsea a conquistar a Liga dos Campeões".

Esta época, a atleta não somou qualquer minuto pela formação francesa, uma vez que se lesionou gravemente no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho. Ainda assim, na sua passagem pelas "les gones", a médio ofensivo conquistou uma Liga dos Campeões - apontou, inclusive, um dos tentos do triunfo do Lyon nessa final, diante do Barcelona - e um campeonato, ambos em 2021/22, tendo marcado, no total, 29 golos em 45 encontros disputados.

Apesar de ter nascido em São Luís, no estado do Maranhão, no Brasil, a jogadora é internacional pelos Estados Unidos, seleção que defrontará Portugal no Campeonato do Mundo deste ano. No entanto, Catarina não estará presente no certame intercontinental, precisamente por ainda se encontrar a recuperar da lesão.