Ana Seiça, 21 anos, é já uma certeza do futebol nacional. A central, natural de Coimbra, já se afirmou no Benfica, onde quer ganhar muitos títulos. Domingo, defronta o Sporting, terceiro.

Ana Seiça tem apenas 21 anos, mas, dada a forma como se tem imposto no onze do Benfica, já deixou de ser uma promessa para passar a ser uma certeza no futebol feminino nacional. Na presente temporada, a central tem sido escolha habitual da treinadora Filipa Patão, como provam os 24 jogos efetuados. "Em termos pessoais, é o meu ano de afirmação: tenho vindo a ganhar o meu espaço e a aprender ao longo da época", sublinha a defesa, em conversa com O JOGO.

Em termos coletivos, tudo está a correr bem: o Benfica é líder, sem qualquer ponto perdido até agora. "Ainda estamos em todas as frentes a nível interno, mas a verdade é que só ganhámos a Supertaça. Falta o resto, que queremos ganhar", alerta Ana Seiça, que faz parte da defesa menos batida da Liga BPI: "A nossa equipa começa a defender a partir da frente. A forma como pressionamos e recuperamos a bola faz com que os golos sofridos sejam poucos. Temos um grupo muito completo e isso é uma ajuda em todos os setores."

O próximo jogo do Benfica é amanhã contra o Sporting, no Estádio da Luz. Este ano, as encarnadas venceram todos os dérbis frente ao rival. Porém, a defesa alerta que "não há jogos iguais" e que "a equipa tem de manter a concentração". E a verdade é que o palco do jogo dá outra motivação. "Gostamos muito de jogar no nosso estádio e temos a sorte que outras jogadoras no passado não tiveram. Também nos sentimos em casa no Seixal, mas jogar na Luz é diferente e, por outro lado, também nos traz mais responsabilidade", revela, adiantando que a equipa pretende dedicar os jogos que faltam a Pauleta, que sofreu uma lesão grave recentemente. "É uma das nossas capitãs e é uma baixa de peso. Temos de jogar por ela e pelas outras colegas que já perdemos por lesão."

Além das boas exibições no campeonato, a defesa foi titular na campanha do Benfica na Liga dos Campeões. Uma prova em que encontrou uma adversária que lhe deu mais trabalho do que o habitual. "A Lea Schüller, do Bayern Munique. Foi muito difícil marcá-la. Mas também aprendemos com os erros e num próximo jogo contra ela vou fazer melhor", assegura, mostrando vontade de experimentar outra liga no futuro. "Sempre disse que gostava de jogar no estrangeiro. Felizmente, de momento, as coisas estão a correr-me muito bem e a minha cabeça está no Benfica, onde me sinto feliz. Quero ajudar o clube a conquistar muito títulos."

Natural de Coimbra, a central começou a jogar futebol quando tinha sete anos, muito por culpa do pai e do irmão que jogavam numa equipa de futebol distrital. "Acho que sempre quis jogar à bola e andar pelos relvados. É como se costuma dizer: faz o que amas e não tens de trabalhar um dia na vida", regozija-se a promissora Ana Seiça.