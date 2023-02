Tatiana Pinto recebeu o prémio de melhor jogadora em campo frente aos Camarões

A médio do Levante mostrou-se extremamente feliz "por fazer parte da história e mudar o caminho do futebol feminino português".

A internacional portuguesa Tatiana Pinto foi considerada a melhor jogadora em campo no triunfo épico da equipa das Quinas diante dos Camarões, que ditou o apuramento inédito para a fase final da nona edição do Campeonato do Mundo de futebol feminino.

A centrocampista, que tem estado em plano de evidência ao serviço do Levante na presente temporada, mostrou-se radiante pelo concretizar do sonho. "É para todas as gerações que por cá passaram, por todos os que estão envolvidos no futebol, as gerações que sonham cá estar, por todas vocês, todas nós. Estamos contentes por fazer parte da história e mudar o caminho do futebol feminino português", referiu.

A futebolista, de 28 anos, que chegou às 98 internacionalizações A, fez ainda a análise ao jogo. "Entrámos muito bem no encontro e podíamos ter resolvido logo na primeira parte. Sofremos um bocadinho por culpa própria, mas demos a volta. Hoje ganhei tudo: estamos no Mundial e estou extremamente orgulhosa", confessou, com uma alegria desmedida.