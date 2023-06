Tatiana Pinto: "Queremos chegar ao Mundial na nossa melhor versão"

Tatiana Pinto estreou-se pela Seleção A diante da Coreia do Norte, a 10 de março de 2014, e, desde então, marcou cinco golos com o escudo das Quinas

A centrocampista, que soma uma centena de jogos com a camisola de Portugal, assegurou que a formação lusa está a trabalhar arduamente para, na primeira presença em Campeonatos do Mundo, se apresentar no auge das faculdades.

A internacional portuguesa Tatiana Pinto realçou, esta terça-feira, dia 27, à margem de um evento de apresentação de uma campanha publicitária de apoio à Seleção Nacional feminina, que todas as futebolistas da equipa das Quinas estão a trabalhar no limite para chegarem à nona edição do Campeonato do Mundo no máximo das capacidades. "Tem sido uma preparação longa e exigente, mas que é bastante necessária para que estejamos muito bem preparadas para o que aí vem. É sofrer de uma forma positiva e trabalhar duro durante estas semanas para chegarmos ao Mundial na nossa melhor versão. Esse é o nosso principal objetivo", sublinhou.

A jogadora, de 29 anos, que realizou uma temporada fantástica ao serviço do Levante - foi a médio mais goleadora da liga espanhola, com 12 remates certeiros -, destacou ainda que a turma às ordens de Francisco Neto está pronta para competir, olhos nos olhos, com qualquer oponente. "A equipa veio das férias muito preparada. Acho que as jogadoras foram responsáveis: descansaram, divertiram-se, distraíram-se e treinaram-se. Isso também era importante, porque passamos muitos meses nesta rotina de treinar, jogar, descansar, treinar, jogar, descansar. É algo que nos causa muita fadiga. Portanto, também precisamos de uns momentos de descontração e desconexão. Sem dúvida que viemos todas com uma boa forma física e, agora, estamos aqui a preparar-nos o melhor possível", garantiu.

Para terminar, a centrocampista, que atingiu as 100 internacionalizações A a 11 de abril deste ano, frente ao País de Gales, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães (1-1 foi o resultado do encontro), abordou ainda a partida de preparação deste sábado, dia 1 de julho, diante da campeã europeia Inglaterra, em Milton Keynes. "Vamos jogar a Inglaterra, num estádio completamente esgotado, com 30 mil pessoas. Para nós, também é muito especial jogar nesses ambientes. Sem dúvida que vai ser um desafio de máxima exigência, mas é isso que precisamos, pois é o que vamos encontrar na Nova Zelândia. Portanto, não poderíamos pedir melhor", apontou.

Tatiana oficializou a saída do conjunto granota a 14 de junho e, neste momento, é desejada por alguns "tubarões" europeus, sendo ainda desconhecido o clube onde a atleta irá prosseguir a carreira.

Na fase final do Campeonato do Mundo, Portugal - que participará na competição pela primeira vez - está inserido no Grupo E e defrontará os Países Baixos, vice-campeões mundiais (23 de julho, em Dunedin), o Vietname (27 de julho, na cidade de Hamilton) e os Estados Unidos, que que venceram a prova em 1991, 1999, 2015 e 2019 (1 de agosto, Auckland).

Antes de viajar para solo neozelandês (10 de julho) e já depois do embate com as inglesas, a Seleção Nacional medirá forças com a Ucrânia, às 20h45 de 7 de julho, no Estádio do Bessa, no Porto, em mais um jogo de caráter particular. Os ingressos para esse duelo já estão à venda e têm o custo de três euros (por unidade).