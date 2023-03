Tatiana Pinto: o exemplo triunfante da superação constante

A internacional portuguesa tem vindo a desfrutar do momento mais brilhante da carreira e, no dia em que celebra o 29º aniversário, é merecedora de um destaque especial.

Daqui a umas décadas, quando quisermos recuar no tempo para relembrar o feito histórico que a Seleção Nacional de futebol feminino alcançou a 22 de fevereiro de 2023, ao apurar-se, pela primeira vez, para a fase final de um Campeonato do Mundo, Tatiana Vanessa Ferreira Pinto será, garantidamente, um dos nomes que mais cintilarão na memória de todos aqueles que acompanharam o trajeto epopeico da formação às ordens de Francisco Neto.

Utilizada nas 13 partidas que Portugal teve de disputar para chegar à nona edição do Mundial, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto deste ano, a médio convergiu todas as virtudes futebolísticas que possui nos dois últimos embates da árdua caminhada e transformou-se na proeminente artista da obra lusa: diante da Islândia - triunfo por 4-1, após prolongamento -, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, no derradeiro duelo do play-off europeu, inspirou-se na presença da sua família nas bancadas para marcar de calcanhar, assistir com mestria e ser distinguida, pelo O JOGO, como a melhor em campo, com nota 9 (a segunda mais elevada na escala de avaliação); frente aos Camarões - vitória por 2-1 -, no FMG Stadium Waikato, na cidade neozelandesa de Hamilton, no desafio da final do play-off intercontinental, multiplicou-se pelo relvado e encheu as medidas à FIFA, que lhe atribuiu o prémio de "Player of the Match".

Com 98 internacionalizações A, Tatiana pode realizar mais um sonho pessoal já em abril. Se atuar contra o Japão, no dia 7, e perante o País de Gales, no dia 11, a futebolista atingirá a centena de jogos com o escudo das Quinas em Guimarães, a cidade berço de Portugal, ou seja, o palco perfeito para alguém que nasceu para ser uma referência incontestável, neste caso concreto, do desporto nacional.

Dentro das quatro linhas, a centrocampista nunca deixa de colocar em prática a personalidade batalhadora, competidora e, sobretudo, vencedora que desenvolveu com as peripécias da vida e isso leva a que esteja sempre disponível para atacar, defender, criar e "destruir". Na presente temporada, essas características tão indispensáveis para a obtenção do sucesso tiveram a adição de uma insigne veia goleadora, atributo diferenciador que faz com esta seja a melhor época da sua carreira na vertente individual.

Em 2022/23, a jogadora natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, já rubricou 14 remates certeiros - 11 pelo Levante, clube que representa desde 2021, e três ao serviço da Seleção - e quatro assistências, registo que a associa a 18 contribuições diretas para golo. Desta forma, a atleta que outrora vestiu as camisolas de Oliveira do Bairro Sport Clube, Fermentelos, Clube de Albergaria, Valadares Gaia, Sporting, SC Sand (Alemanha) e Bristol (Inglaterra) tem sido uma das principais figuras do campeonato espanhol e encontra-se cada vez mais perto de, com as cores granotas, assegurar um lugar na Liga dos Campeões de 2023/24, prova destinada à elite da qual "Tati" faz (merecidamente!) parte.

Por tudo aquilo que acima foi referido e por, nesta terça-feira, comemorar o 29º aniversário, Tatiana Pinto, a insaciável máquina conquistadora que oferece uma elegância sui generis ao espetáculo futebol, está de parabéns.