Tatiana Pinto marca, mas Levante perde diante do Atlético de Madrid

A internacional portuguesa chegou ao 12º golo na presente edição da liga espanhola.

O Levante perdeu, por 2-1, no terreno do Atlético de Madrid, em jogo da 26ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Centro Deportivo Wanda Alcalá de Henares, Eva Navarro (22") e Lucía Moral (32") colocaram as colchoneras a vencer por duas bolas de diferença. No entanto, à passagem dos 34 minutos, Leire Baños cruzou da direita, Natasa Andonova enviou ao travessão e, na recarga, Tatiana Pinto, de cabeça, reduziu para a formação granota - com este golo, a internacional portuguesa alcançou o 12º remate certeiro no campeonato.

Aos 52", a centrocampista lusa, que soma 100 partidas pela Seleção A, dispôs de uma boa situação para bisar. Porém, Andrea Medina, com um corte crucial, evitou que a jogadora natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, festejasse novamente.

Até ao fim, o conjunto valenciano fez de tudo para chegar ao empate, mas o resultado não se alterou.

Com este desfecho, o Levante segue no terceiro lugar da tabela classificativa, somando 59 pontos. Já o Atlético de Madrid é quarto classificado, com 52.