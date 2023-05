Internacional portuguesa Tatiana Pinto desejada por PSG e em Inglaterra

A jogadora está em final de contrato com o Levante, clube que ajudou a levar à Liga dos Campeões da próxima época.

O sensacional desempenho de Tatiana Pinto ao longo da presente temporada não tem passado despercebido aos "tubarões" europeus do futebol feminino. De acordo com o diário espanhol AS, a centrocampista portuguesa, que está em final de contrato com o Levante, tem vários pretendentes para a próxima época. O Paris Saint-Germain, atual segundo classificado da liga francesa, atrás do Lyon, encabeça a lista, mas alguns clubes de Inglaterra também estão interessados nos préstimos da jogadora natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.

A viver a melhor fase da carreira, "Tati", de 29 anos, leva, até ao momento, 12 golos e três assistências na liga espanhola desta temporada. Elemento fulcral no conjunto orientado por Sánchez Vera, as formidáveis exibições da médio ajudaram o Levante a garantir o terceiro lugar - a formação granota ficou somente atrás do tetracampeão Barcelona e do Real Madrid - e a apurar-se para a Liga dos Campeões.

Com 100 internacionalizações A por Portugal, a época de Tatiana Pinto torna-se ainda mais memorável se tivermos em conta que a Seleção Nacional conseguiu, pela primeira vez, assegurar a presença na fase final de um Campeonato do Mundo - no caso, a nona edição da prova, que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto deste ano - e a atleta foi considerada a melhor em campo no encontro decisivo da inédita qualificação da equipa das Quinas - na final do play-off intercontinental, frente aos Camarões, a turma comandada por Francisco Neto acabou por vencer por 2-1.

Chegada ao Levante no verão de 2021, Tatiana representou ainda Oliveira do Bairro Sport Clube (na formação), Fermentelos, Clube de Albergaria, SC Sand (Alemanha), Valadares Gaia, Bristol (Inglaterra) e Sporting. Agora, o mais provável é que encontre outro destino para dar seguimento ao seu notável percurso futebolístico.