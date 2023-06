Tatiana Pinto confirma saída do Levante: "Uma granota para sempre"

Não faltam motivos para Tatiana ser levada em ombros e despedir-se do Levante com um sorriso rasgado: esta época, foi a médio mais goleadora da liga espanhola, dando um grande contributo para que o clube se apurasse para a Liga dos Campeões

A internacional portuguesa está a ser cobiçada por alguns "tubarões" europeus.

Tatiana Pinto despediu-se, esta quarta-feira, dia 14, do Levante, emblema que representou nas duas últimas temporadas.

Através das redes sociais, a internacional portuguesa, de 29 anos, deixou a seguinte mensagem: "Cheguei a Valência com a ambição de ser melhor e vim para sair da minha zona de conforto. Estarei eternamente grata ao Levante UD pela oportunidade que tive de representar as suas cores. Saio feliz e muito orgulhosa por deixar o clube qualificado para a Liga dos Campeões. Um clube que pode fazer frente a qualquer adversário no mundo. Obrigado ao clube, à direção, à equipa técnica, a todas as pessoas que trabalham na instituição para nos dar o melhor e, especialmente, às minhas companheiras de equipa, que foram a chave para este ano de sonho e que nunca esquecerei. Vocês são as melhores. Uma granota para sempre!", escreveu.

No seu trajeto pelo conjunto valenciano, a jogadora realizou 61 encontros, marcou 15 golos e fez cinco assistências. Na presente época, foi a médio mais goleadora da liga espanhola, com 12 remates certeiros, ajudando a formação granota a terminar no terceiro lugar - ficou somente atrás do tetracampeão Barcelona e do Real Madrid - e, consequentemente, a apurar-se para a próxima edição da Champions.

A centrocampista, que soma 100 internacionalizações A por Portugal e que faz parte da convocatória do selecionador Francisco Neto para o Mundial da Austrália e da Nova Zelândia, estava em final de contrato com o Levante e, tal como O JOGO tinha adiantado a 17 de maio, "o mais provável" era que encontrasse "outro destino para dar seguimento ao seu notável percurso futebolístico". Neste momento, a atleta é desejada por alguns "tubarões" europeus, de onde se destacam o Paris Saint-Germain e equipas de Inglaterra, nomeadamente o Arsenal.

Recorde-se que "Tati" já atuou no futebol inglês, vestindo a camisola do Bristol.