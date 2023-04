Tatiana Pinto: a médio mais goleadora entre a elite europeia

Numa análise às cinco principais ligas do Velho Continente, a internacional portuguesa lidera no capítulo dos remates certeiros.

A maioria dos campeonatos europeus caminha para as derradeiras decisões e, no futebol espanhol, mais especificamente no Levante, há uma portuguesa que tem vindo a fazer uma época fora de série: Tatiana Vanessa Ferreira Pinto.

A desfrutar da fase mais radiante da carreira, a número 11 da formação granota balançou as redes adversárias por 12 vezes - sete com o pé direito e cinco de cabeça - em 26 jogos - 18 a titular e oito como suplente utilizada - na liga de "nuestros hermanos" e, neste momento, entre as cinco principais ligas do Velho Continente - França, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Itália -, é a médio mais goleadora.

Numa observação mais detalhada, apenas 12 jogadoras - todas atacantes - superam o registo da centrocampista lusa: Alba Redondo (23 golos, Levante), Asisat Oshoala (19, Barcelona), Tabitha Chawinga (18, Inter de Milão), Caroline Weir (17, Real Madrid), Kadidiatou Diani (17, Paris Saint-Germain), Khadija Shaw (17, Manchester City), Esther González (16, Real Madrid), Racheal Kundananji (16, Madrid CFF), Rachel Daly (15, Aston Villa), Mayra Ramírez (14, Levante), Alexandra Popp (14, Wolfsburgo) e Cristiana Girelli (14, Juventus). Já Sheila Guijarro, avançado do Villarreal, tem o mesmo número de remates certeiros (12) da atleta natural de Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro.

Com 100 internacionalizações pela Seleção A, Tatiana, que completou 29 anos no passado dia 28 de março, marcou ainda em três ocasiões com a camisola da equipa das Quinas na presente temporada: frente à Islândia, diante do Haiti e contra a Nova Zelândia.

De facto, uma individualidade que é capaz de se destacar deste modo, no meio da elite do desporto-rei, só merece ser ovacionada.