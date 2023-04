Taça de Portugal feminina: passagens para o Jamor estão no Minho

Na segunda mão das meias-finais, o Braga recebe o ​​​​​​​Racing Power e o Benfica visita o Famalicão.

É já este fim de semana que se ficam a conhecer os finalistas da 19ª edição da Taça de Portugal de futebol feminino, sendo que as decisões passam pelo Minho.

Depois do nulo no desafio da primeira mão das meias-finais, o Braga, terceiro classificado da Liga BPI, recebe, este sábado, dia 29, às 11 horas, no Estádio Municipal 1º de Maio, o Racing Power, equipa que já se sagrou campeã da II Divisão e que ainda não conheceu o sabor da derrota na presente temporada.

Já no domingo, dia 30, também a partir das 11 horas, o Benfica, que está a um ponto de se sagrar tricampeão nacional, visita o Famalicão, conjunto que ocupa o quarto lugar da tabela classificativa da Liga BPI. No primeiro duelo entre as duas formações, registou-se uma igualdade a três bolas (Kika Nazareth, por duas vezes, e Ana Vitória marcaram para as águias, enquanto Marie-Yasmine Alidou, Maria Leonor Miller e Mariana Couto fizeram os golos da turma nortenha).

Com tudo em aberto nas duas eliminatórias, uma coisa é certa: o Estádio Nacional do Jamor, palco da final, vai consagrar um novo vencedor em relação à época passada, uma vez que o Sporting, detentor do troféu, já não se encontra em competição.

O Benfica, em 2018/19, e o Braga, na temporada seguinte, já conquistaram a prova rainha.