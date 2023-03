Taça de Portugal: Famalicão surpreende Benfica e empata no Seixal

Esta foi a primeira vez, na presente temporada, que as bicampeãs nacionais não conseguiram sair com o triunfo para as provas internas.

Benfica e Famalicão empataram a três bolas, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol feminino. Desta forma, pela primeira vez esta época, as águias não conseguiram sair com o triunfo para as competições domésticas.

No Campo nº 1 do Benfica Campus, no Seixal - que contou com a presença de Francisco Neto, selecionador nacional, nas bancadas -, a formação encarnada até entrou melhor e, aos 14 minutos, Kika Nazareth, elemento em maior evidência na equipa orientada por Filipa Patão, utilizou a cabeça para abrir o ativo.

Contudo, já depois da meia hora de jogo, a canadiana Marie-Yasmine Alidou assinou o momento da partida e igualou a contenda: de fora da área, a médio, de 27 anos, rematou de pé esquerdo e fez passar a bola por cima da guardiã Rute Costa, apontando um dos melhores golos da carreira.

A caminho do intervalo, já em período de compensação, Cloé Lacasse combinou com Kika Nazareth e a criativa lusa bisou no encontro, levando as bicampeãs nacionais a vencer para os balneários.

A abrir o segundo tempo, o conjunto visitante, comandado por Marco Ramos, voltou a chegar ao empate, desta feita com Maria Leonor Miller a marcar.

Aos 69", a internacional brasileira Ana Vitória, que tinha saído do banco, deu o melhor seguimento a um livre batido pela compatriota Nycole Raysla e colocou a turma benfiquista novamente na frente do marcador.

No entanto, o resultado não estava fechado e, volvidos três minutos, aos 72", Mariana Couto anotou o 3-3 final, num lance onde Rute Costa não fica isenta de culpas.

Até ao fim, nota ainda para a lesão da capitã Pauleta, que teve de sair de maca.

Com este empate, fica tudo em aberto para o duelo da segunda mão, que se disputará no dia 30 de abril, na Academia FC Famalicão.