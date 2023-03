"Subida sempre foi o nosso objetivo, mas ninguém esperava que fosse tão cedo"

Solange Carvalhas, avançado de 30 anos, ajudou o Racing Power a carimbar a subida inédita à Liga BPI.

Nove jogos, nove vitórias. O Racing Power tem dominado a II Divisão e, com o triunfo na jornada passada frente ao Famalicão B, por 3-0, a formação de João Marques garantiu a promoção à Liga BPI.

"A subida sempre foi o nosso principal objetivo, contudo, ninguém esperava que fosse tão cedo. O grupo está bem, está motivado e sereno. Esta conquista foi muito importante para nós e estamos ainda a desfrutar do momento. Não existe uma fórmula mágica. A verdade é que as pessoas só olham para os resultados, mas nem sempre corre tudo bem. O importante é que estamos a caminhar no mesmo sentido. Agora, queremos ser campeãs e chegar à final da Taça de Portugal", assume Solange Carvalhas, avançado de 30 anos que capitaneia a equipa do Seixal.

A internacional portuguesa chegou ao clube esta temporada e regista dois golos em 23 jogos, cotando-se peça fulcral na formação setubalense e assumindo a O JOGO que atravessa uma fase "quase perfeita". "Tem sido uma temporada bastante positiva. Não temos qualquer derrota até ao momento e ainda estamos a disputar todas as competições possíveis. Portanto, pode-se dizer que tem sido uma época quase perfeita. Quando decidi vir para cá sabia que o projeto era ambicioso e claro quanto aos seus objetivos. Tem sido também um desafio para mim. O RP significa muito para mim, não só porque me acolheram muito bem, mas porque apostaram em mim e fizeram de tudo para me ter cá", remata Solange.

O treinador

João Marques

Idade: 46 anos

Esta é a terceira subida de divisão do treinador que na época passada orientou o Braga. João Marques venceu 17 dos 20 jogos da II Divisão, está nas meias-finais da Taça de Portugal e está no bom caminho para a conquista do título do segundo escalão, que venceu em 2018/19, pelo Benfica. Pelo Braga ergueu as taças de Portugal e da Liga.

A jogadora

Solange Carvalhas

Idade: 30 anos

Posição: avançado/médio

Por onde passou, Solange deixou marca e esta época não foge à regra. A experiente jogadora é uma das figuras da equipa e tem levado o clube à glória. Esta época, a internacional portuguesa fez dois golos e seis assistências em 23 jogos. Tem 15 troféus nacionais e foi campeã na Bélgica.