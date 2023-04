Sub-19: Portugal perde com França e falha Europeu feminino

Redação com Lusa

Derrota frente à França foi fatal.

A seleção portuguesa falhou o apuramento para o Europeu de 2023 de sub-19 feminino de futebol, ao perder com a França, por 2-1, na última jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite.

A equipa das quinas precisava de apenas um empate para garantir o apuramento, mas acabou por perder com a França, cinco vezes campeã europeia do escalão, que marcou por Haugou (20 minutos) e Samoura (79), com Lara Costa (38) a fazer o golo luso.

Portugal apenas participou uma vez no Europeu de sub-19 feminino, em 2012, quando atingiu as meias-finais, falhando agora a presença na Bélgica, num torneio que se disputa de 18 a 30 de julho, ao ser segundo classificado, com seis pontos, a três da França, que se apurou.