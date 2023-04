Sub-19: Portugal goleia Hungria no arranque do apuramento para o Europeu

Em Penafiel, a equipa das Quinas entrou com o pé direito no Grupo A3 da Ronda de Elite, superiorizando-se à turma magiar.

A Seleção Nacional sub-19 de futebol feminino goleou a Hungria por 4-0, na primeira jornada do Grupo A3 da Ronda de Elite de acesso ao Campeonato da Europa deste ano, que se disputará na Bélgica, de 18 a 30 de julho.

No Estádio Municipal 25 de Abril, em Penafiel, na presença de mais de 900 espectadores, Inês Simas (37" e 68"), Catarina Mairos (44") e Serena Queirós (81") apontaram os golos da equipa comandada por Carlos Sacadura.

Agora, seguem-se a Roménia, no dia 8, em Lousada, e a França, no dia 11, em Amarante, no caminho luso.