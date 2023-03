Sub-17: Portugal empata com a Alemanha e falha o acesso ao Europeu

Apenas o triunfo interessava à equipa das Quinas, que esteve a ganhar por 2-0.

A Seleção Nacional sub-17 de futebol feminino falhou o acesso à fase final do Campeonato da Europa deste ano, que decorrerá de 14 a 26 de maio, na Estónia. A formação orientada por Marisa Gomes empatou com a Alemanha (2-2), na jornada decisiva do Grupo A3 da Ronda de Elite, e não conseguiu o passaporte para a 14ª edição do Europeu da categoria - lusas e alemãs terminaram com os mesmos sete pontos no agrupamento, mas a diferença de golos acabou por determinar a passagem do conjunto comandado por Sabine Loderer.

Na Cidade do Futebol, em Oeiras, Portugal mostrou-se sempre superior no primeiro tempo e, perto do intervalo, colocou-se em vantagem: após um cruzamento da esquerda de Inês Meninas, Neide Guedes cabeceou para o fundo das redes de Thea Farwick, inaugurando o marcador.

A abrir a segunda parte, aos 51", Leonie Schetter obrigou a guardiã Thaís Lima a agigantar-se na baliza portuguesa. Volvidos dois minutos, na cobrança de um livre direto à esquerda, a capitã Mafalda Mariano, médio do Benfica, fez o 2-0 e deixou a equipa das Quinas em excelente posição para garantir o apuramento.

No entanto, os remates certeiros de Leonie Schetter (56") e Marina Scholz (66") empataram o desafio e qualificaram as germânicas para a fase final da prova continental.