Sporting oficializa contratação da canadiana Olivia Smith

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a contratação da canadiana Olivia Smith, que vai ter a primeira aventura na Europa, depois de ter jogado no país de origem e nos Estados Unidos.

"Olivia Smith, de 18 anos, é a mais recente cara nova da equipa principal feminina de futebol do Sporting Clube de Portugal. A médio ofensiva, que está atualmente a representar o Canadá no Campeonato do Mundo, assinou contrato com as leoas até 2026 e vai reforçar o plantel de Mariana Cabral", pode ler-se na nota divulgada pelo Sporting.

A média ofensiva fez toda a formação nos canadianos do North Toronto Nitros SC e Super REX Ontario, antes de ingressar no Penn State Nittany Lions, equipa do futebol universitário dos Estados Unidos, na qual esteve a temporada passada.

"Estou muito entusiasmada por ter a oportunidade de jogar no Sporting. Atualmente estou no Mundial a representar o Canadá, mas mal posso esperar por estar em Portugal com a camisola do Sporting", manifestou a atleta, em declarações aos meios de comunicação do Sporting.