Sporting é o rei da segunda volta na Liga BPI

A formação orientada por Mariana Cabral foi, até ao momento, a equipa que mais pontos conquistou desde a 12ª jornada.

Apesar de, a três jornadas do fim, o líder Benfica se encontrar à distância de um ponto de se sagrar tricampeão, o Sporting, segundo classificado, é a equipa que mais pontos conquistou na segunda volta da Liga BPI.

Em oito jogos, as leoas amealharam 22 pontos (apenas desperdiçaram dois no empate, a duas bolas, na visita ao Braga), enquanto as águias somaram 21 (perderam três precisamente no dérbi lisboeta contra a turma verde e branca, que venceu no Estádio da Luz, por 0-1, com a jovem médio brasileira Maiara Niehues a decidir).

Este registo atesta a evolução do conjunto de Alvalade - que sofreu a última derrota para o campeonato a 5 de novembro do ano passado, na receção ao Benfica (1-2), numa partida relativa à sexta ronda - ao longo da época.

Outro tópico que merece ser destacado é a constante aposta da treinadora Mariana Cabral nas pérolas da formação: Maísa Correia (16 anos), Rita Almeida (16), Maria Ferreira (17), Andreia Bravo (18) e Carolina Rodrigues (18) já atuaram na atual edição da Liga BPI.