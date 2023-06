Sporting: Alícia Correia e Joana Martins renovam, Andreia Bravo assina contrato profissional

As três futebolistas, que foram formadas em Alcochete, vão continuar a vestir a camisola da formação verde e branca na próxima época.

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que Alícia Correia e Joana Martins renovaram contrato com a equipa de futebol feminino do clube, enquanto Andreia Bravo assinou o primeiro vínculo profissional com as leoas.

As três atletas foram formadas em Alcochete: a defesa Alícia Correia, de 20 anos, e a criativa Joana Martins, de 22 anos, ambas internacionais pela Seleção A de Portugal, vestem de verde e branco desde 2016, enquanto a centrocampista Andreia Bravo, de 18 anos, chegou a Alvalade em 2017.