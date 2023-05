Sissi determinante no Famalicão: "Queremos muito fazer história no Estádio do Jamor"

Sissi ajudou o Famalicão a agarrar o bilhete dourado para a final da Taça de Portugal, na qual haverá dérbi minhoto. A avançado brasileira, 25 anos, diz a O JOGO que a crença foi a chave.

O Famalicão fez história e alcançou a final da Taça de Portugal pela segunda temporada consecutiva. Depois do empate a três bolas na primeira mão das meias-finais, Famalicão e Benfica voltaram a encontrar-se e a empatar (0-0) nos 90 minutos. A equipa minhota levou a melhor no prolongamento e venceu a formação encarnada por 2-1, repetindo a proeza de chegar ao Jamor conseguida no ano anterior.

"Quem observou o jogo, viu duas equipas que tentaram constantemente vencer a partida. Foi um jogo muito difícil, com um adversário excelente, porém, o que fez a diferença na nossa equipa foi união. Nunca deixámos de acreditar umas nas outras e juntas conseguimos o objetivo", entende Sissi, avançado brasileira de 25 anos que contribuiu diretamente para o resultado com um remate certeiro. "Além de ter sido um golo importante para a equipa, foi importante para mim. Deu confiança à equipa e precisávamos disso".

A carioca, a cumprir a segunda temporada no Famalicão, com uma curta experiência na China pelo meio, dá conta de uma temporada positiva do grupo famalicense, que pretende abrilhantar com um troféu no final da época. "Com todas as adversidades que o clube atravessou durante a época, conseguimos uma boa sequência de trabalho e penso que o balanço só pode ser positivo. Agora, sabemos claramente o quão importante é a final da Taça de Portugal e queremos muito fazer história no Estádio do Jamor", assume Sissi.

O Treinador

Marco Ramos

Idade: 36 anos

Com 36 anos, Marco Ramos é um dos mais promissores treinadores em ação no escalão principal do futebol feminino português, apresentando um estilo de jogo apelativo e diferenciado. Está na final da Taça de Portugal, perdeu na final da Taça da Liga e levou as famalicenses ao quarto lugar na Liga BPI.

A Jogadora

Sissi

Idade: 25 anos

Posição: avançado

A brasileira é rápida, forte e ágil, podendo atuar em várias posições. Esta temporada, Sirlayne Braga Ribeiro, mais conhecida por Sissi, regista 22 jogos e seis golos marcados. Um desses remates certeiros aconteceu na jornada passada, perante o primeiro classificado, o Benfica.