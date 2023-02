Silvia Rebelo aponta ao Mundial: "Estamos muito focadas em fazer história"

Redação com Lusa

Silvia Rebelo diz que seleção feminina está "focada em fazer história".

A defesa Silvia Rebelo afirmou, este sábado, que a seleção portuguesa feminina de futebol está "focada em fazer história" no play-off intercontinental de acesso ao Mundial'2023, de modo a atingir a primeira participação na fase final.

"A equipa está um pouco cansada, o que é normal após uma viagem tão longa. Sabíamos para o que vínhamos e fizemos um pequeno treino para recuperar do desgaste da viagem. Mas a nossa cabeça já está focada em fazer história. Estamos muito focadas nisso", afirmou a defesa, de 33 anos, em declarações divulgadas pela Federação Portuguesa de Futebol.

Portugal vai defrontar o vencedor do duelo Camarões-Tailândia em 22 de fevereiro, na cidade neozelandesa de Hamilton, às 19:30 locais (06:30 em Lisboa), tendo ainda previsto um jogo particular frente à Nova Zelândia, no dia 17, às 19:00 locais (06:00).

A defesa central, que alinha no Benfica, não tem preferência em relação ao adversário a enfrentar, garantindo que o grande desejo do grupo orientado por Francisco Neto é marcar presença no Mundial.

"Tailândia ou Camarões? Neste momento, o nosso desejo é estar no Mundial, independentemente da equipa que possa vir", referiu.

A seleção lusa realizou hoje o primeiro treino no Complexo Desportivo de Gower Park, na Nova Zelândia, ainda sem contar com Tatiana Pinto, Inês Pereira, Joana Marchão, Andreia Jacinto e Fátima Pinto, que se juntarão mais tarde à comitiva, devido a compromissos nos respetivos clubes.

"Temos colegas a chegarem mais tarde por causa dos seus campeonatos. Acredito que vão integrar o grupo o mais rapidamente possível e vão conseguir acompanhar o trabalho que começámos a fazer", explicou Silvia Rebelo.

A equipa de Francisco Neto já encontrou a Tailândia num torneio de preparação na China, em 2018, tendo vencido por 4-1, enquanto a seleção dos Camarões nunca surgiu no caminho de Portugal.

A equipa das "quinas" procura garantir uma das últimas três vagas na fase final do Mundial, que irá decorrer na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023.