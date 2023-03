Shelby High: a ascensão de uma jóia que tem Xavi e Busquets como referências

A médio norte-americana tem protagonizado uma grande época em Vila Verde e está na montra da Liga BPI.

Tudo começou no Tennessee, nos Estados Unidos, até chegar aos mais altos palcos internacionais. Shelby High, 26 anos, apresenta aquele trajeto no futebol feminino que muitos consideravam impossível, mas que o tempo acabou por tornar quase normal: a conciliação dos estudos com o futebol, as aventuras no estrangeiro - com passagens pelo Chile, Suécia e Espanha -, a chegada a Portugal pela porta do Valadares, até chegar ao Länk Vilaverdense para se impor como uma das melhores jogadoras do clube e da Liga BPI. Para além disso, está a tirar o curso de treinadora pois pretende mudar a "estrutura e a organização do futebol feminino nos Estados Unidos".

A jogadora de 26 anos já espalhou magia pelos Estados Unidos, Chile, Suécia e Espanha. Na temporada passada, largou o seu emprego, no Kansas, e rumou a Portugal para perseguir o seu sonho.

Como surgiu a paixão pelo futebol?

-Comecei a jogar quando tinha quatro anos. A minha irmã mais velha jogava futebol e eu queria ser como ela. Tenho quatro irmãos e todos nós praticámos futebol.

Iniciou o seu percurso na Union University, no Tennessee, conciliando os estudos com o futebol. Depois disso, a Shelby deu o salto e atuou no Chile, Suécia e Espanha, antes de se mudar para Portugal na temporada passada. Porquê a Liga BPI?

-Formei-me em 2017 em Negócios Internacionais e Língua e Literatura Espanhola. Bem, tinha acabado de passar dois anos em Espanha e queria continuar a viver na Península Ibérica ou perto dela. Gosto da qualidade de vida aqui e acho que o meu estilo de jogo se encaixa bem. Sabia que a Liga BPI era uma prova que tinha vindo a crescer e a melhorar rapidamente e foi por isso que vim para cá.

Modelos: Xavi e Sergio Busquets são as referências da atleta norte-americana

Chegou a Portugal pela porta do Valadares. Como surgiu a oportunidade?

-O clube precisava de um substituto de última hora, então assinei no final de janeiro. Pedi a demissão do meu emprego no Kansas, fiz as malas e apareci em Gaia cinco dias depois.

A adaptação correu dentro da normalidade?

-Estive em Espanha e foi uma transição muito fácil. Obviamente que é diferente, mas a cultura, a língua e o futebol são semelhantes. Também vivo no estrangeiro há algum tempo, pelo que ficou mais fácil a mudança para um país diferente. Acho que consegui adaptar-me rapidamente.

"Confiei no mister Daniel e posso dizer que foi a decisão certa para mim"

Entretanto, mudou-se para o Länk Vilaverdense e tem feito uma grande temporada. Regista 19 jogos, é uma das atletas mais utilizadas e exibe-se como uma peça fulcral no plantel...

-O mister Daniel Pacheco foi meu treinador durante o meu tempo em Valadares e quando assinou pelo Länk quis trazer-me. Tinha a opção de renovar pelo Valadares e foi uma decisão difícil. No entanto, as condições aqui eram melhores e mais profissionais. Confiei no mister Daniel e posso agora dizer que foi a decisão certa para mim. Sinto que estou a protagonizar uma época forte, apesar de não estar a jogar na minha posição natural.

Qual é a sua análise à temporada até agora?

-Coletivamente, acho que estamos a ter uma época forte. Somos uma equipa muito bem organizada defensivamente e eficaz nas jogadas de bola parada e nas transições. Individualmente, sei que estou a conseguir ser uma jogadora importante, o que é um privilégio e uma responsabilidade. Vou continuar a trabalhar arduamente para ajudar a equipa o máximo que puder. O facto de a liga ser mais competitiva do que no ano passado obriga simultaneamente a aumentar o meu nível de jogo.

"Desde que estou em Portugal, a Andreia Norton e a Kika Nazareth são as jogadoras mais difíceis de defrontar e tenho muito respeito por elas"

Quais foram as jogadoras mais difíceis que defrontou?

-Desde que estou em Portugal, a Andreia Norton e Kika Nazareth são as jogadoras mais difíceis de defrontar e tenho muito respeito por elas. São atletas de topo.

Quais são os seus sonhos e ambições?

-Quero continuar a crescer e ser feliz a jogar futebol. Atualmente, estou a tirar o curso de treinadora UEFA C. Desejo mudar a estrutura e o sistema do futebol nos Estados Unidos. Também quero criar uma organização sem fins lucrativos que ofereça a oportunidade de jogar futebol para crianças carentes. Nos Estados Unidos, o futebol é um desporto caro e muitas crianças não têm os recursos necessários.

Torce por Portugal e diz que a Inglaterra é favorita no Mundial

"Coloco as fichas todas na Inglaterra para ganhar o Campeonato do Mundo. A sua forma e coesão como equipa nos últimos anos têm sido incríveis", diz a norte-americana, antevendo ainda as prestações da sua seleção e de Portugal na maior competição de seleções do mundo, que se vai disputar na Austrália e Nova Zelândia.

"Os Estados Unidos vão chegar longe, tal como é esperado, mas não as vejo a ganhar. O futebol mundial ultrapassou-nos e muitas das nossas jogadoras veteranas estão a sair da seleção. No entanto, estou a torcer por Portugal e tenho esperança que ultrapasse a fase de grupos. Tudo depende de uma boa prestação diante dos Países Baixos", remata Shelby.