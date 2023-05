Sevilha, de Diana Gomes, encerra liga espanhola com vitória e no sétimo lugar

A central Diana Gomes fecha a época de estreia no futebol espanhol com chave de ouro

A internacional portuguesa atuou durante os 90 minutos na receção ao Valência e ajudou a formação nervionense a manter a baliza inviolada.

O Sevilha recebeu e venceu o Valência por 2-0, na última jornada da liga espanhola de futebol feminino.

No Estadio Jesús Navas, Inma Gabarro, na primeira parte, e Eva Llamas, no segundo tempo, apontaram os golos da formação nervionense, que contou com a internacional portuguesa Diana Gomes durante os 90 minutos. A central natural de Paços de Ferreira, de 24 anos, termina a primeira temporada no futebol espanhol em grande forma, depois de ter estado afastada dos relvados durante dois meses - entre dezembro de 2022 e fevereiro deste ano -, devido a lesão. Agora, a jogadora vira atenções para o Campeonato do Mundo de seleções, que contará com a presença inédita de Portugal e que decorrerá na Austrália e na Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto.

Com este triunfo, o conjunto sevilhano fecha a prova no sétimo lugar, com 40 pontos. Já a equipa che encerra na nona posição da tabela classificativa, com 37.