Sevilha, de Diana Gomes, empata com tetracampeão Barcelona e faz história

A formação catalã viu a série de 62 triunfos consecutivos para a liga espanhola ser interrompida.

O Sevilha empatou, a uma bola, na receção ao tetracampeão Barcelona, numa partida em atraso da 26ª jornada da liga espanhola de futebol feminino.

Com a internacional portuguesa Diana Gomes a atuar durante os 90 minutos - apesar de ter visto o cartão amarelo aos 25 minutos, a central, de 24 anos, fez uma exibição irrepreensível, com vários cortes fundamentais -, a equipa nervionense colocou-se em vantagem à passagem dos 53", por intermédio de Cristina Martín-Prieto, que concluiu uma bela arrancada de Arola Aparicio pelo flanco direito.

No entanto, aos 80", já depois de a brasileira Geyse, avançado que já representou o Benfica, ter acertado no travessão (75"), Ana-Maria Crnogorcevic restabeleceu a igualdade no Estadio Jesús Navas, com Asisat Oshoala a ser a autora do último passe.

Desta forma, após 62 triunfos consecutivos para o campeonato - registo que começou no final da temporada de 2020/21 -, a turma blaugrana, que vai disputar a final da Liga dos Campeões a 3 de junho, diante do Wolfsburgo, viu a série vitoriosa ser interrompida.