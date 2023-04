Servette, de três internacionais portuguesas, conquista a Taça da Suíça

Inês Pereira, Mónica Mendes e Ágata Pimenta ajudaram a equipa de Genebra a levantar o troféu pela primeira vez.

O Servette conquistou, este sábado, dia 29, a Taça da Suíça de futebol feminino pela primeira vez, ao derrotar, na final, o St. Gallen (1-0).

Com as internacionais portuguesas Inês Pereira, Mónica Mendes e Ágata Pimenta a titulares, Natalia Padilla, de 20 anos, marcou, ainda no primeiro tempo, o golo do triunfo da equipa de Genebra.

Agora, o Servette, que terminou a fase regular do campeonato no primeiro lugar, sem qualquer derrota, vai tentar sagrar-se campeão suíço - o FC Aarau é o adversário nos quartos de final do play-off.