Selecionador da Arábia Saudita pode enveredar pelo futebol feminino

Técnico associado ao cargo de selecionador da equipa feminina de França. Seria a primeira experiência a comandar mulheres

Hervé Renard, técnico que, com a Arábia Saudita, surpreendeu no arranque do último Mundial, pode vir a ser o próximo selecionador francês de futebol feminino.

Aos 54 anos, esta seria a primeira experiência de Renard no futebol feminino, depois de muito tempo a comandar equipas masculinas, particularmente seleções do continente africano.

De acordo com o AS, a ainda selecionadora Corinne Diacre deve abandonar o cargo nas próximas horas e a federação quer um substituto à altura, quando estamos a poucos meses do arranque de um novo Campeonato do Mundo.