Seleção portuguesa feminina manteve a histórica posição no ranking da FIFA

Seleção portuguesa feminina tem lugar marcado no próximo Mundial

Redação com Lusa

Lista das melhores seleções mundiais é liderada pelos Estados Unidos, adversário do Portugal no Mundial.

A seleção portuguesa feminina de futebol manteve a 21.ª posição no ranking da FIFA, liderado pelos Estados Unidos, de acordo com a atualização divulgada esta sexta-feira pelo organismo no seu sítio na Internet.

Esta posição, atingida na anterior divulgação do ranking, em março, e que, no caso da equipa das quinas, não teve qualquer alteração, é a melhor de sempre de Portugal nesta classificação do organismo que rege o futebol internacional.

A seleção portuguesa continua à frente da República da Irlanda (22.ª) e a escassos vinte pontos da Suíça (20.ª) e da entrada no lote das vinte primeiras melhores seleções mundiais.

A lista, que não registou alterações nas cinco primeiras posições, continua a ser liderada pelos Estados Unidos, adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial'2023, seguido de Alemanha, Suécia, Inglaterra e França.

Ainda em relação ao ranking de março, a Espanha subiu do sétimo ao sexto lugar, por troca com o Canadá, e o Brasil ascendeu do nono ao oitavo, superando os Países Baixos.

Portugal é a 13.ª melhor seleção europeia deste ranking da FIFA.

No Mundial, a decorrer na Nova Zelândia e na Austrália, em julho e agosto, as comandadas de Francisco Neto enfrentarão, além dos Estados Unidos, Países Baixos e Vietname (32.º do ranking).