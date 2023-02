Seleção feminina recebida no programa de Ricardo Araújo Pereira em dia especial

Francisco Neto, sete jogadoras e alguns elementos do staff estiveram no "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", ​​​​​​​da SIC.

A Seleção Nacional de futebol feminino foi, este domingo, recebida no programa do humorista Ricardo Araújo Pereira, depois de, na quarta-feira, dia 22, ter alcançado o apuramento inédito para a fase final de um Campeonato do Mundo, no caso o Austrália / Nova Zelândia 2023, que decorrerá de 20 de julho a 20 de agosto.

No dia em que o "Isto é Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, celebrou três anos de emissão, o selecionador Francisco Neto e sete jogadoras - Dolores Silva, Carole Costa, Andreia Norton, Tatiana Pinto, Ana Seiça, Ana Borges e Kika Nazareth - estiveram no Teatro Villaret, em Lisboa, em representação de toda a comitiva portuguesa que conseguiu o feito histórico.

Os adjuntos Rita Gonçalves e Luís Marques, a assessora Matilde da Rocha, a médica Rita Tomás e o fisiologista João Brito também marcaram presença.

Durante o direto, Ricardo Araújo Pereira foi desafiado, pelas futebolistas, a dar dez toques para ganhar a bola do Mundial: cumpriu a missão e foi premiado.