Seleção feminina recebe visita especial de crianças e jovens do IPO-Porto

A equipa dos "Resistentes" esteve no treino desta segunda-feira e vai apoiar a formação lusa no encontro frente ao País de Gales, em Guimarães.

A Seleção Nacional de futebol feminino recebeu, esta segunda-feira, uma visita especial.

A equipa dos "Resistentes", que é composta por crianças e jovens da Pediatria do Instituto Português de Oncologia do Porto (IPO-Porto), esteve presente na Cidade Desportiva do Braga e assistiu ao treino da formação lusa.

No final da sessão de trabalhos, os pequenos subiram ao relvado para jogar, confraternizar, sorrir e até entoar o "grito de guerra" do conjunto às ordens de Francisco Neto, numa roda ao centro do terreno, na companhia de todas as jogadoras e do staff técnico.

Esta terça-feira, dia 11, as crianças e os jovens marcarão presença no jogo Portugal - País de Gales, que se disputará no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, a partir das 17h30, e que servirá para preparar o Campeonato do Mundo deste ano.

Francisco Neto, selecionador nacional, agradeceu o apoio dos "Resistentes" e destacou que estes "só motivam e inspiram ainda mais" a equipa das Quinas.